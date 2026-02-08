Haberler

Sultanbeyli'de polis aracının karıştığı kazada ikisi polis, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir polis aracının karıştığı kazada, ikisi polis memuru olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde polis aracının karıştığı kazada ikisi polis memuru 3 kişi yaralandı.

Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki polis aracıyla, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KJJ 140 plakalı araç çarpıştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ikisi polis 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Gece yarısı Muğla açıklarında korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD için büyük gün: Kongre üyeleri Epstein belgelerine sansürsüz ulaşacak

ABD'nin pazartesi sendromu! Ülkede yer yerinden oynayacak
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler

Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi

4 arkadaşına kurşun yağdırdı, böyle yakalandı
TÜVTÜRK'te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti

TÜVTÜRK'te öldürülen polisin eşi yaşananları tek tek anlattı
ABD için büyük gün: Kongre üyeleri Epstein belgelerine sansürsüz ulaşacak

ABD'nin pazartesi sendromu! Ülkede yer yerinden oynayacak
Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti

Rock dünyasının efsane ismi hayatını kaybetti
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın