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Sultanbeyli Orman Yangını Şüphelileri Tutuklandı

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Sultanbeyli'de yaklaşık 3 dönüm ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli, 'Orman Kanunu'na muhalefet' suçundan tutuklandı. Şüphelilerin daha önce de ormana giriş yasağını ihlal ettiği belirlendi.

Sultanbeyli'de, yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Battalgazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangınla ilgili dron destekli çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 dönümlük alanda çıkan yangınla ilgili oldukları belirlenen zanlılar A.K. (23) ve R.C. (24) takip edildi.

Şüphelilerden biri olay yerinde, diğeri ise kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.

Zanlıların, 26 Haziran'da "ormana giriş yasağı" kapsamında haklarında idari işlem yapıldığı, sorgu sırasında tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli "6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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