Sultanbeyli'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada
Sultanbeyli'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sultanbeyli'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde seyreden motosiklet, caddeye çıkan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola düşen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosikletin hafif ticari araçla çarpışması, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcunun yola düşmesi yer alıyor.