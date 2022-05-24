Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Tansel Parlak - Güncel
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Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'taki 4 katlı mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangının, kaynak yapılırken süngerlerin tutuşması nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

AA / Tansel Parlak - Güncel

İtfaiye, Yangın, Liman, Güncel, Haberler

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