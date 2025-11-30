Haberler

Sultanbeyli'de Kundaklama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Sultanbeyli'de bir apartmanın gaz sayaçlarını kundaklayan Y.Y. (30), borcu bulunduğu kişiyi hedef alarak yanlış binayı ateşe verdiğini itiraf etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve Y.Y. tutuklandı.

Sultanbeyli'de bir binanın girişindeki doğal gaz sayaçlarını kundaklayarak kaçan şüpheli yakalandı. Şüpheli Y.Y. (30), kendisine 100 bin lira borcu bulunan kişinin oturduğunu sanarak yanlış binayı ateşe verdiğini itiraf etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

14 Kasım'da Ahmet Yesevi Mahallesi Süleyman Gazi Sokak'ta meydana gelen olayda, bir apartmanın girişinde bulunan doğal gaz sayaçlarında yangın çıktı. Ev sahipleri tarafından fark edilip söndürülen yangının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, kimliği belirsiz bir kişinin araçla binanın önüne geldiği, bir süre bekledikten sonra içeri girip yanında getirdiği tutuşturulmuş kartonla sayaçları ateşe verdiği ve ardından kaçtığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada şüpheli Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki ifadesinde, T.G. isimli kişiden 100 bin lira alacağı olduğunu, kundakladığı binanın bu kişiye ait olduğunu düşündüğünü söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

