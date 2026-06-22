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Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde İETT otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde önlem aldı.

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adil Mahallesi Beykoz Caddesi'nde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü ile tır çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis caddede önlem alırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk
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