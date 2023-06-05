Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı

Sultanbeyli'de seyir halindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

SULTANBEYLİ'de seyir halindeki hafif ticari araç karşı yönden gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün 16.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü karşı yönde seyreden İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç park halindeki bir kamyonete de çarptı.