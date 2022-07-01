Sultanbeyli'de çıkan yangında bir iş yeri ile 3 araçta hasar oluştu İstanbul Sultanbeyli'deki bir kokoreççide mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında, iş yeri ile bitişiğindeki oto galeriye ait 3 araç hasar gördü. İstanbul Sultanbeyli'deki bir kokoreççide mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında, iş yeri ile bitişiğindeki oto galeriye ait 3 araç hasar gördü. Alınan bilgiye göre, Bosna Bulvarı'ndaki kokoreççide kullanılan mutfak tüpü, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından iş yerinden alevler yükseldi. Patlama sesini duyarak sokağa çıkan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında iş yeri ile bitişiğindeki oto galeriye ait 3 araç hasar gördü. AA / Tansel Parlak - Güncel Güncel Haberler

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