Sultanbeyli'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 2 Tutuklama

Sultanbeyli'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı döner bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı'nda iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle bıçaklı kavga çıktığı bilgisi üzerine olay yerine intikal etti.

Yapılan kontrolde kavga sırasında bıçakla yaralandığı belirlenen A.B'nin (21) hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı.

Ekipler, karşı gruptan F.A. (21), K.Ç. (22), M.Ö. (21) ve M.B'yi (26) yakaladı. Olayda kullanılan döner bıçağı da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A. ve M.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.Ç. ve M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, iki grup arasındaki kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası ile çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavga sırasında tarafların birbirine taş fırlatması, gruptakilerden birinin dönerciden aldığı döner bıçağıyla bir kişiye vurması yer aldı.