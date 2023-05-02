Sultanbeyli'de Apartman Çatısında Yangın

SULTANBEYLİ Akşemsettin Mahallesi Ali Osman Efendi Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının yan binaya sıçramasını önlemeye çalışıyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel