Sultanbeyli Belediyesi, 9 Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği Sağlayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Sultanbeyli Belediyesi, okula yeni başlayan yaklaşık 9 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği verecek. Belediye Başkanı Ali Tombaş, projenin gelenek haline geldiğini açıkladı.

Sultanbeyli Belediyesi, okula yeni başlayan yaklaşık 9 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okula yeni başlayacak tüm öğrencilere kırtasiye seti hediye edilecek.

Geçen yıl başlatılan proje böylece gelenek haline getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Tombaş, okul hayatına yeni başlayacak çocuklara ilk desteğin belediyeden olmasını istediklerini belirtti.

Tombaş, "Yaklaşık 9 bin öğrencimize, defter, kalem, cetvel, oyun hamuru, boyama malzemeleri, boyama kitabı, silgi, kalemtraş, bant, makas ve yapıştırıcının yer aldığı kırtasiye setimizi hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 8 bin 500 öğrenciye setlerden hediye ettiklerini aktaran Tombaş, bu yıl da ilçede yaklaşık 9 bine öğrencinin ilkokula başladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
