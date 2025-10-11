Haberler

Sultan Çiğdemini Koparanlara 557 Bin TL Ceza

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde endemik bitki 'Sultan çiğdemi'nin koparılmasının cezası 557 bin 212 TL olarak belirlendi. Jandarma, vatandaşları bu konuda uyardı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, ilk yağmurlardan sonra açan 'Sultan çiğdemi' (Crocus nerimaniae) bitkisini koparmanın cezasının 557 bin 212 TL olduğu bildirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından vatandaşlara yapılan bilgilendirmede, Koçarlı Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen endemik bitki türünden sultan çiğdeminin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 557 bin 212 TL idari para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı. Sultan çiğdemi bitkisinin, çiçeklenme dönemi olan sonbaharda ilk yağmurla birlikte sadece 15 gün açtığı ifade edildi.

Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve koruma faaliyetlerinin jandarma ekipleri tarafından devam edeceği öğrenildi.

