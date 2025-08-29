Süloğlu Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 20'ye Düştü

Süloğlu Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 20'ye Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki Süloğlu Barajı'nın su seviyesi kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle ciddi oranda azaldı. Baraj, tarımsal sulama için önemli bir kaynakken, şehrin içme suyu ihtiyacını da etkileyebilir.

Edirne'deki Süloğlu Barajı'nın su seviyesi kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle yüzde 20'ye geriledi.

Son yılların en kurak ve sıcak yazının yaşandığı kentte su kaynakları olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Kış aylarındaki yağışlarla yaklaşık yüzde 35 doluluk oranına ulaşan barajın su seviyesi mayıs ayından itibaren azalmaya başladı.

Toplam kapasitesi 50 milyon metreküp olan barajda doluluk oranı yüzde 20'ye geriledi. Barajda yaklaşık 10 milyon metreküp su bulunuyor.

Tarımsal sulamada kullanılan baraj binlerce dönüm araziyi suluyor.

Öte yandan kentin içme suyunun sağlandığı Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'nda su seviyesinin ciddi oranda azalması nedeniyle DSİ ve Edirne Belediyesi Süloğlu'nda kente su sağlanması için çalışma başlattı.

Su seviyesinin azalmasıyla barajın ortasında bulunan yarımada daha görünür hale geldi. Kıyı alanlarında da çok sayıda midye suyun yüzeyine çıktı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri

Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile hayatını birleştirdi

Ünlü isim dünyaevine girdi! Damadın gözyaşları geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.