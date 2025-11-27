Haberler

Sülfür Gazı Nedeniyle Erzurum'daki Okulda Eğitime Ara Verildi

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nun zemin katında tespit edilen sülfür gazı nedeniyle eğitim durduruldu. İlçedeki termal tesislerde de sağlık açısından riskli gaz oranları belirlendi.

ERZURUM'un Aziziye ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nun zemin katında yoğun tespit edilen sülfür gazı (kükürt) nedeniyle tedbir amaçlı eğitime ara verildi. İlçede inceleme yapan ekipler, Ilıca Termal Tesisleri'nde de sülfür gazı ve insan sağlığını etkiyecek birtakım gazların oranlarının normal değerlerin üzerinde olduğunu belirledi. Aziziye ilçesindeki tüm termal tesislerin faaliyetleri tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Aziziye ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nun asansör bakımına gelen işçiler, zemin kattan gelen koku üzerine dün yönetimi uyardı. Doğal gaz kaynaklı olma ihtimaline karşı okul yönetimi tarafından çağrılan ekibin incelemesinde, gaz sızıntısı olmadığı belirlendi. Kokunun devam etmesiyle okula giden İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin ölçüm ve incelemeleri sonucu ortamdaki kokunun sülfür gazı kaynaklı olduğu tespit edildi. Asansör tedbir amacıyla kullanım dışı bırakılırken, merdiven ve koridorlar güvenlik bariyerleriyle kapatıldı. AFAD tarafından tutulan tutanakta diğer katlarda yapılan ölçümlerde gaz tespit edilmedi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı ekip, okuldaki öğrenci ve personelin sağlık durumunu kontrol etti. Ekiplerin incelemesinde, sağlık sorunu olmadığı belirlendi.

AFAD ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Atatürk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği'nden gelen bilim heyeti okulun zemin katında tespit edilen sülfür gazının termal kaynaklı olduğunu belirledi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı ekipler Aziziye ilçesindeki Ilıca Termal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu ve numune aldı. Numunelerde sülfür gazı ve insan sağlığına olumsuz etki edebilecek diğer birtakım gazların oranlarının normal değerlerinin üzerinde olduğu tespit edildi. Atatürk İlkokulu'nda üst kattan başlayıp tüm binada tekrar ölçümler yapan AFAD ekipleri, eksi 1 olarak ifade edilen bodrum kata kadar gaz sızıntısı olmadığını ancak bodrum katta sızıntının devam ettiğini belirledi. Bölgedeki başka bir termal tesiste (termal otel ve aquapark) yapılan ölçümlerde de benzer gazların tespitiyle Bilim ve Sağlık heyeti tarafından durumun ortak bir sorun olduğu değerlendirildi.

ÖĞRENCİLER BAŞKA YERDE ÖĞRENİME DEVAM EDECEK

Çalışmalar devam ederken Erzurum Valiliği başkanlığında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Aziziye Kaymakamlığı, Aziziye Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve Atatürk Üniversitesi'nden konunun uzmanlarından oluşan bir araştırma ve değerlendirme komisyonu kuruldu. Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda insan sağlığını tehdit ihtimaline karşı, Aziziye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Atatürk İlkokulu'nda tedbir amaçlı eğitime ara verildi. Sorun giderilinceye kadar öğrencilerin ilçedeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenimlerini sürdürmelerine karar verildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu da Aziziye ilçesindeki tüm termal tesislerin faaliyetleri tedbir amaçlı geçici süreyle durdurdu.

