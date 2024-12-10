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Süleymanpaşa Kaymakamı Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor

Süleymanpaşa Kaymakamı Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor
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Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Mehmet Şengül Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve öğretmenlerin isteklerini dinledi. Ayrıca, Şarköy ilçesinde 'Yedi Kocalı Hürmüz' tiyatro oyunu sahnelendi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Güler, Mehmet Şengül Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Güler, öğretmenlerin isteklerini dinledi.

Okuldaki çalışmalar hakkında bilgi alan Güler'e ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla eşlik etti.

"Yedi Kocalı Hürmüz" tiyatro oyunu sahnelendi

Şarköy ilçesinde "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Halk Eğitim Merkezinde sahnelenen oyunu Belediye Başkanı Alpay Var ve vatandaşlar izledi.

Var, oyunun ardından yaptığı konuşmada, kültür ve sanat etkinliklerinin önemli olduğunu söyledi.

Bu tür etkinlikleri daha fazla düzenleyeceklerini aktaran Var, tiyatro ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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