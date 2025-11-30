Haberler

Süleymanpaşa Kaymakamı, Mahalle Ziyaretleriyle vatandaşlarla buluştu

Güncelleme:
Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Yazır Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Ayrıca, Tekirdağ'da aile içi sağlıklı iletişim konulu bir toplantı düzenlendi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Yazır Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Tunçer, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Tunçer, mahalle ziyaretlerinin kamu hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesi ve vatandaşlarla daha güçlü bir iletişim kurulması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Aile içi sağlıklı iletişim anlatıldı

Tekirdağ'da aile içi sağlıklı iletişim konulu toplantı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde düzenlenen programda, vatandaşlara şiddetsiz iletişim modeli, aile içi huzur ve sağlıklı ilişkiler konularında bilgi verildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen uzman psikolog Beril Buket Bağcı, iletişimin, konuşmanın yanı sıra bir bağ kurma şekli olduğunu belirtti.

Bağcı, aile içindeki sağlıklı iletişimin güvenli ilişkiyi de beraberinde getirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel
