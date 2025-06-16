Süleymanpaşa'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Süleymanpaşa ilçesinde, bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Altınova Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında da uyuşturucu bulundu. Kapaklı ilçesinde ise ruhsatsız tabanca ile yakalanan bir diğer şüpheli de gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde şüphe üzerine Y.B'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
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