Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan G.D. ve üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen E.D. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, her iki şüpheliye yönelik operasyonlar düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi G.D. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımiye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen E.D. gözaltına alındı.