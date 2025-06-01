Süleymanpaşa'da Kişisel Gelişim ve Meslek Edindirme Kursları Sergisi Açılışı Yapıldı

Süleymanpaşa'da Kişisel Gelişim ve Meslek Edindirme Kursları Sergisi Açılışı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarının yıl sonu sergisi, Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi'nde açıldı. Kurslarda yapılan çalışmalar katılımcılar tarafından sergilendi.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarının yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Kurslarda yıl boyunca, giyim, dikiş, sepet, hasır işçiliği, kuaför ve cilt bakımı eğitimleri verildi.

Kursların sona ermesiyle kursiyerlerin ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray ve ilçe protokolünün açılışı yapmasının ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.