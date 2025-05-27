Süleymanpaşa'da Kaçak Tütün ve Uyuşturucu Operasyonu

Süleymanpaşa'da Kaçak Tütün ve Uyuşturucu Operasyonu
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Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonlarda 12 bin makaron tütün, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İlgili şüpheliler gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde 12 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede bir depoda yapılan aramada 12 bin makaron ele geçirdi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine T.B'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

-Ruhsatsız silah ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde F.D'nin evinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel
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