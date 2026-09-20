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Süleymanpaşa'da evde uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı

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Süleymanpaşa'da bir evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı. Aydoğdu Mahallesi'nde üst aramasında sentetik uyuşturucu bulunan zanlı da gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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