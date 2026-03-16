Tekirdağ'da 11 bin kişi birlikte iftar yaptı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen geleneksel 'Halk Sofraları' iftar programına 11 bin kişi katıldı. Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla sohbet edip, etkinliğin gelenekselleştiğini ifade etti.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen "Halk Sofraları" iftar programı sahil dolgu alanında yapıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

İftar programlarının geleneksel hale geldiğini ifade eden Nallar, "Halk sofralarında ramazan boyunca binlerce kişiyle bir araya geldik. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. İftara katılanlara, iftar sofralarında emek harcayan belediye personelimize çok teşekkür ederim. Herkesin bayramını şimdiden kutluyorum." dedi.

Programda müzik dinletisi sunuldu ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
