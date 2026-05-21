Başkan Nallar'dan engelli dernekleriyle anlamlı buluşma
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, engelli dernek temsilcileri ve aileleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Nallar, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti. CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun da toplumsal yaşamda ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, engelli dernekleri temsilcileri, engelli bireyler ve aileleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.
Süleymanpaşa Kent Konseyi iş birliğinde, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Nallar katılımcılarla bir süre sohbet etti.
Nallar, burada yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Engelli bireylerin sadece belirli günlerde değil her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Nallar, organizasyona katkı sunan Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin ve ekibine teşekkür etti.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha fazla yer alabilmesi için ortak çalışmaların önemli olduğunu dile getirdi.