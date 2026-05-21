Haberler

Başkan Nallar'dan engelli dernekleriyle anlamlı buluşma

Başkan Nallar'dan engelli dernekleriyle anlamlı buluşma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, engelli dernek temsilcileri ve aileleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Nallar, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti. CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun da toplumsal yaşamda ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, engelli dernekleri temsilcileri, engelli bireyler ve aileleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Süleymanpaşa Kent Konseyi iş birliğinde, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Nallar katılımcılarla bir süre sohbet etti.

Nallar, burada yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Engelli bireylerin sadece belirli günlerde değil her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Nallar, organizasyona katkı sunan Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin ve ekibine teşekkür etti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha fazla yer alabilmesi için ortak çalışmaların önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak

Nükleer krizi alevlendirecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar

Yüreklerin ağza geldiği anlar! Bakın nasıl hayatta kaldı
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

Nefes kesen anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gururla izledi
Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı

Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Skandal görüntü! Tüm birikimini hiç eden eşini böyle darbetti

Aldığı haberle deliye döndü, eşini kamera önünde öldüresiye dövdü
Çinli kripto borsaları Türkiye'ye musallat oldu: Lisans yok, sahibi yok, muhatap yok!

Çinli kripto borsaları Türkiye'ye musallat oldu! Kullanıcılar mağdur
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol ile 3 büyükşehirde toplu ulaşım ücretsiz

Resmen açıklandı! Bayram süresince ücret alınmayacak