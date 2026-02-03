Haberler

Irak'ın Süleymaniye kentinde renkli bir gelenekle Berat Kandili idrak edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Süleymaniye kentinde, Berat Kandili etkinliği kapsamında çocuklar ev ev dolaşarak şeker topladı. Mahalle sakinleri, geleneklerini sürdürerek süslediği evlerin önünde çocukları karşıladı ve ilahilerle geceyi kutladı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde, eski bir gelenek olan Berat Kandili etkinliğinde çocuklar bayramlarda olduğu gibi ev ev dolaşarak şeker topladı.

Süleymaniye'nin Tuy Mellik Mahallesi'nde bu yıl da Berat Kandili'ni idrak geleneği devam ettirildi.

Berat gecesinde, mahalle sakinleri evlerinin önünü süsleyerek çocukları bekledi.

Çocuklar ellerine çanta ya da poşetlerini alıp ev ev dolaşarak kapı önlerine kendileri için kurulan masalardan şeker topladı.

En güzel giysilerini giyen çocukların şeker toplaması esnasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Diğer yandan kentin büyükleri de toplanıp gruplar halinde Berat Kandili için ilahiler söyleyerek yürüdü.

Tuy Mellik Mahallesi'nde bir araya gelen mahalle sakinleri de geleneklerini devam ettirerek, def çalıp ilahiler okuyarak Berat Kandili'ni idrak etti.

Daha sonra çocuklara şeker ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kökeni çok eski zamanlara dayanan bu renkli ve coşkulu gelenek, Süleymaniye'de yaşatılmaya devam ediliyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na iki yeni isim

Merkez Bankası'nda gece yarısı kritik atamalar
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
New York'ta tartışmalı atama: Cezaevi sisteminin başına eski bir mahkum geçti

Cezaevlerinin başına getirdiği isme inanamayacaksınız! Tam 7 sene...
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na iki yeni isim

Merkez Bankası'nda gece yarısı kritik atamalar
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...