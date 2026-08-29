Haberler

Süleymancılar operasyonunda 35 tutuklama

Süleymancılar operasyonunda 35 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Süleymancılar cemaati' olarak bilinen 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 35'inin tutuklandığını, 2'sine adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

(ANKARA)- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Süleymancılar cemaati" olarak bilinen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 35'inin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Süleymancılar cemaati" olarak bilinen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyona ilişkin bilgi verdi.

Başsavcılığın koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 37'sinin adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Şüphelilerin tamamının tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Sevk edilen 37 şüpheliden 35 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı

Süleymancılara yönelik 3'üncü dalga operasyonda karar verildi
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum

Hamaney'den savaşı yeniden başlatacak açıklama: Hepsini yasaklıyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı

Cezaevindeki ünlü komedyenin sevinci kısa sürdü

Viyana'daki müzede sergilenen Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait elmas kolye çalındı

Kraliçe Nazlı'ya ait dünyaca ünlü elmas kolye çalındı
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın

Tarihinin en derin krizini yaşayan otomotiv devinden skandal hamle
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül