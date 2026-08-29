Süleymancılar operasyonunda 35 tutuklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Süleymancılar cemaati' olarak bilinen 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 35'inin tutuklandığını, 2'sine adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
(ANKARA)- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Süleymancılar cemaati" olarak bilinen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 35'inin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Süleymancılar cemaati" olarak bilinen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyona ilişkin bilgi verdi.
Başsavcılığın koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 37'sinin adliyeye sevk edildiği belirtildi.
Şüphelilerin tamamının tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Sevk edilen 37 şüpheliden 35 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" denildi.