Sular çekilince tarihi köy gün yüzüne çıktı Portekiz'in Campo do Geres kentinde yaz sezonunda suların çekilmesinin ardından ortaya çıkan tarihi Vilarinho da Furna köyü havadan görüntülendi. Portekiz'in Campo do Geres kentinde yaz sezonunda suların çekilmesinin ardından ortaya çıkan tarihi Vilarinho da Furna köyü havadan görüntülendi. 60'lı yıllarda, baraj inşaatı sonrası su altında kalan köyde yaşayanlar başka yerlere yerleştirilirken, bölge bugün turistlerin uğrak alanlarından biri haline geldi. Güncel AA / Omar Marques Portekiz su Güncel Haberler

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