HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Şevket Küçükler'in (35), sulama kanalının kenarında cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçenin Üçtepe Hürriyet Mahallesi'nde sulama kanalının kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin Şevket Küçükler'e ait olduğunu belirledi. Küçükler'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı