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Sulama Kanalında Elektrik Akımına Kapılan Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

Sulama Kanalında Elektrik Akımına Kapılan Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalı kenarında oyun oynarken elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki Özlem ve onu kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün hayatını kaybetti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalı kenarında oynarken ellerini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapılan Özlem (6) ve onu kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün'ün (37) yaşamını yitirdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Özlem'in sulama kanalında ellerini yıkadığı sırada akıma kapılması, ardından onu kurtarmak için koşan annesi Cennet'in de akıma kapıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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