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Sulama kanalına giren Ayşe kayboldu, annesi gözyaşlarıyla çalışmaları izledi (2)

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CANSIZ BEDENİ BULUNDUAdana'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Ayşe Çetin'in, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Adana'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Ayşe Çetin'in, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Dalgıç polislerin kıyıya çıkardığı Çetin'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Ayşe Çetin Adana Güncel Haberler

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