Sulama kanalına düşüp, kaybolan Yusuf'un cansız bedeni bulundu

ADANA'da sulama kanalına düşüp kaybolan Yusuf Ayık'ın (25) cansız bedeni bulundu. Dalgıç polislerin sudan kanaldan çıkardığı Ayık'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında arkadaşıyla sulama kanalı kıyısına gelen Yusuf Ayık, bir süre burada oturup, sohbet etti. Daha sonra dengesini kaybettiği öne sürülen Ayık, sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Yusuf Ayık, suda sürüklenmeye başladı. Yüzme bilmediği iddia edilen Ayık, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Savcılık talimatıyla kanala verilen su kesilirken, kıyı boyunca arama yapan ekipler Yusuf Ayık'a ulaşamadı.

Su Altı Grup Amirliği ekipleri ara verilen çalışmaya sabah saatlerinde yeniden başladı. Suyun kesilmesiyle boşalan kanalda arama yapan ekipler, Ayık'ın cansız bedenini düştüğü yerden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta buldu. Dalgıç polislerin kıyıya çıkardığı Yusuf Ayık'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
