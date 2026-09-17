Haberler

Sulama kanalına düştüğü belirtilen kişi aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sulama kanalına düştüğü belirtilen kişi aranıyor
Güncelleme:
+15 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA'da sulama kanalına düşüp, yardım istediği belirtilen kişinin bulunması için dalgıç polisler arama çalışması başlattı.

ADANA'da sulama kanalına düşüp, yardım istediği belirtilen kişinin bulunması için dalgıç polisler arama çalışması başlattı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi'nde yürüyenler, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düşüp, akıntıda sürüklenen kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Suyun kesilmesi için DSİ'ye bilgi verilirken, kimliği belirsiz kişinin bulunması için dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Odun toplamaya gitmişlerdi! Konya'da 2 gündür kayıp olan yaşlı çift ormanda sağ bulundu

2 gündür haber alınamıyordu! Yaşlı çift ormanda böyle bulundu
22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten Beyaz'a olay yanıt

Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü

Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay

8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump New York'ta görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşecek! Yeri de belli
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Görme engelli akademisyenden vekalet için '2 şahit' istendi! O notere 200 bin TL ceza kesildi

Vekalet için gitti, '2 şahit getir' dediler! Sonu 200 bin TL ceza