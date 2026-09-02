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Tarsus'ta Sulama Kanalına Düşen İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Sulama Kanalına Düşen İki Kardeş Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Mazin Halaf (9) ve kardeşi Yazen Halaf (6) hayatını kaybetti. Küçük kardeş Yazen, çevredekiler tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı ancak sabah kurtarılamadı. Ağabey Mazin ise dalgıç polislerin araması sonucu düştüğü noktanın 300 metre ilerisinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen Mazin Halaf'ın (9) ardından kardeşi Yazen Halaf (6) da hayatını kaybetti.

Olay, Tarsus ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının yakınında yürüyen Suriye uyruklu Mazin ve Yazen Halaf kardeşler, henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü. Yazen Halaf, çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan Mazin Halaf için bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan ekipler, çocuğun cansız bedenini düştüğü noktanın yaklaşık 300 metre ilerisinde buldu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Mazin Halaf'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morga götürüldü.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yazen Halaf da bugün sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki kardeşim ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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