Samsun'da Sulama Kanalına Devrilen Kamyonetin Sürücüsünün Cansız Bedeni Bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü Emre Can Koparan'ın cansız bedeni, Kızılırmak Köprüsü'nün ayağında bulundu. Cenaze, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü Emre Can Koparan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Koparan'ın cenazesi, saat 17.00 sıralarında Kızılırmak Köprüsü'nün ayağında bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Emre Can Koparan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.
Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı