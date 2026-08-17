Bafra'da Kamyonet Kanalda: 1 Kayıp

SAMSUN'un Bafra ilçesinde sulama kanalına devrilen kapalı kamyonetin sürücüsü Emre Can Koparan (22) akıntıya kapılarak kayboldu, kuzeni Ali Efe Koparan (19) ise yaralandı. Koparan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bafra ilçesi Doğankaya Mahallesi Gürgürlü Yokuşu mevkisinde meydana geldi. Emre Can Koparan'ın kontrolünü yitirdiği 55 AUZ 182 plakalı kapalı kasa kamyonet, sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Koparan'ın yanındaki amcasının oğlu Ali Efe Koparan araçtan yaralı çıkarıldı. Emre Can Koparan'a ise ulaşılamadı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ali Koparan, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Ali Efe Koparan, hastaneden taburcu edildi.

SU AKIŞI KESİLDİ, ARAMA GENİŞLETİLDİ

Emre Can Koparan için sulama kanalındaki su akışı kesildi. Sualtı arama kurtarma ekipleri kanal içerisinde çalışma yürütürken, jandarma ekipleri kanal güzergahı boyunca arama yapıyor. Vinçle araç ve kanal çevresinde de çalışma sürdürülüyor.

Arama çalışmaları devam ederken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı