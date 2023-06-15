Üye Girişi
Haberler

Sulama kanalına devrilen araçtaki 2 kardeş hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, sulama kanalına devrilen araçtaki 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Sulama kanalına devrilen araçtaki 2 kardeş hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, sulama kanalına devrilen araçtaki 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa ve Ahmet Polat kardeşlerin içerisinde bulunduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine sevk edildi. Olay yerine giden ekipler suda kaybolan kardeşleri aramaya başladı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Mustafa ve Ahmet Polat kardeşlere ulaşıldı. Kanal dışına çıkarılan kardeşlerin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kardeşler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(BB-SD-ÖZ-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cevher Göçmez - Güncel

Ahmet Polat Şanlıurfa Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title