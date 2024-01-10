Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, Gazetecilerle Buluştu

Kırıkkale'nin Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Bildik, gazetecilerin gününü kutladı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün de selamını ileten Bildik, "Basın mensuplarının gerçekten tohumda emeği çok fazla. Gazeteci arkadaşlarımız, Kırıkkale ve ilçemizin tanıtımı ve gelişimine de önemli katkılarda bulunuyor. Bu anlamda tüm gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bildik, etkinlikte gazetecilerle oyun havası oynayarak hediye verdi.