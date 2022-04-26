Şuhut patatesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şuhut patatesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Şuhut patatesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Şuhut patatesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Şuhut patatesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Şuhut patatesi için TÜRKPATENT'e başvuruda bulunulduğunu belirtti.

Başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT tarafından Şuhut patatesine coğrafi işaret tescil belgesi verildiğini aktaran Bozkurt, "Girişimlerimiz sonucu önceden Şuhut keşkeğimizi, ardından da Şuhut patatesimizi tescillettik. Bu ürünlerimizi koruyarak geleceğe taşımayı ve ticari katma değer sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Recep Bozkurt, Bozkurt, Patent, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title