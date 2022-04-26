Şuhut patatesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Şuhut patatesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Şuhut patatesi için TÜRKPATENT'e başvuruda bulunulduğunu belirtti.

Başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT tarafından Şuhut patatesine coğrafi işaret tescil belgesi verildiğini aktaran Bozkurt, "Girişimlerimiz sonucu önceden Şuhut keşkeğimizi, ardından da Şuhut patatesimizi tescillettik. Bu ürünlerimizi koruyarak geleceğe taşımayı ve ticari katma değer sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.