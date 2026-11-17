Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

HARTUM/ Sudan ordusu, Batı Kurdufan eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolündeki 5 yerleşim yerini kapsayan Es-Saatat bölgesini ele geçirdiklerini açıkladı.

Sudan ordusunun özel harekat birlikleri sözcüsü Muhammed Didan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliklerin Ebu Zabad kentinin kuzeydoğusunda ilerlediğini belirtti.

Didan, 5 yerleşim yerini kapsayan Es-Saatat bölgesinde kontrolün sağlandığını, HDK'ye ait savunma hatları ve mevzilerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

HDK'den henüz açıklama yapılmadı.

Sudan ordusuyla ittifak halindeki Silahlı Hareketler Ortak Gücü, 14 Kasım'da Batı Kurdufan'daki 8 bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA