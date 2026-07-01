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Sudan ordusu son iki haftada HDK'ye ait 224 savaş aracını imha ettiğini açıkladı

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Sudan ordusu, 15-30 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda Hızlı Destek Kuvvetleri'ne ait 224 savaş aracının imha edildiğini, 36 aracın ele geçirildiğini ve stratejik bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Sudan ordusu, son iki haftada ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) ait 224 savaş aracının imha edildiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 15-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda HDK'ye karşı önemli başarılar elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda HDK'ye ait 224 savaş aracının imha edildiği, 36 savaş aracının da ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonlarda iki tank, silah ve yakıt yüklü 10 kamyon, iki mühimmat deposu ile iki yakıt depolama tesisinin imha edildiği aktarılan açıklamada, stratejik bir insansız hava aracının (İHA) da düşürüldüğü bilgisi yer aldı.

Açıklamada, Darfur bölgesinde ordu ve müttefik güçlerin düzenlediği operasyonda stratejik bir İHA'nın vurulduğu ifade edilerek, Batı Darfur'un Kulbus bölgesinde HDK unsurlarının geri çekilmek zorunda kaldığı, çok sayıda savaş aracının imha edildiği ve örgüte kayıplar verdirildiği aktarıldı.

Kuzey ve Güney Kurdufan eyaletlerinde operasyonların sürdüğü aktarılan açıklamada, bir ikmal kamyonunun imha edildiği ve çok sayıda HDK mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Mavi Nil eyaletindeki Sarkam ve Magqa bölgelerinin çatışmaların ardından ordu kontrolüne geçtiği belirtilerek, burada da HDK unsurlarına ait savaş araçlarının imha edildiği ve kayıplar verdirildiği öne sürüldü.

HDK, Kuzey Darfur'un bir bölümü dışında Darfur bölgesindeki beş eyaletin büyük kısmını kontrol ederken, Sudan ordusu başkent Hartum'un da aralarında bulunduğu, ülkenin diğer 13 eyaletinin çoğunda hakimiyetini sürdürüyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA / Adam Abu
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