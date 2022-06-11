Sudan Hayvancılık Bakanı Abdunnebi, TİKA'nın kurduğu Suni Tohumlama merkezini ziyaret etti Açıklaması - Haberler

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Sudan Hayvancılık Bakanı Abdunnebi, TİKA'nın kurduğu Suni Tohumlama merkezini ziyaret etti Açıklaması

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Sudan Hayvancılık Bakanı Abdunnebi, TİKA'nın kurduğu Suni Tohumlama merkezini ziyaret etti Açıklaması

Sudan Hayvancılık Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cezire Eyaletinin Menagil ilçesinde kurulan Sudan Türkiye Gen Kaynakları ve Suni Tohumlama merkezini ziyaret etti.

Sudan Hayvancılık Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cezire Eyaletinin Menagil ilçesinde kurulan Sudan Türkiye Gen Kaynakları ve Suni Tohumlama merkezini ziyaret etti.

Merkezdeki çalışmaları geliştirmek için Cezire Valiliği tarafından oluşturulan teknik komitenin daveti üzerine merkeze gelen Bakan Abdunnebi, TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, Cezire Eyaleti Vali Temsilcisi Mustafa Defaallah ve Merkez Müdiresi Maha Osman tarafından karşılandı.

Yetkililer, merkezde incelemelerde bulunan Bakan Abdunnebi'ye eksiklikler ve karşılaştıkları sıkıntılarla ilgili bilgi verdi.

Bakan, tüm eksiklikleri giderme sözü verdi.

Bakan Abdunnebi, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan Türkiye Gen Kaynakları ve Suni Tohumlama Merkezi bizim için çok önemli. Bakanlık olarak şu anki önceliğimiz, bu merkezi nasıl geliştireceğimizdir. Merkezde eksik olan azot makinesini talep ettik. Kısa zaman içinde hazır olacak. Merkeze teknik elemanları da vereceğiz." dedi.

Tüm Sudan'a hizmet verecek

Türkiye'ye ve TİKA'ya sağladığı bu destekten dolayı çok teşekkür eden Abdunnebi, "Türk tarafı, personel eğitimi, tecrübe paylaşımı gibi konularda bize çok destek veriyor. Cezire Eyaleti hükümeti ile de tüm eksikleri gidermeye çalışacağız. Merkez, çok kısa zamanda Cezire eyaletine ve tüm Sudan'a hizmet verecek." diye konuştu.

TİKA Hartum Koordinatörü Özden ise TİKA açısından hayvancılığın Sudan'ın kalkınmasında stratejik bir sektör olduğunu, sektörün geliştirilmesi için hayvancılığın her alanında Sudan'a destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Özden, 2015 yılında faaliyete geçen Sudan Türkiye Gen Kaynakları ve Suni Tohumlama Merkezi'nin idari kapasitesinin geliştirilmesi için ISO9001 Kalite Sertifikasyon Projesi'nin devam ettiğini ifade etti.

AA / Ömer Erdem - Güncel

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