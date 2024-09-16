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Sudan'da kolera ve sel felaketi! Can kaybı artık kontrol edilemeyecek noktada

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Sudan'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 315'e ulaştı. 9 bin 533 vakanın bulunduğu açıklanırken, sağanak ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 225'e çıktı.

Sudan'da kolera salgınından ölenlerin sayısının 315'e ulaştığı bildirildi.

SALGINDA 315 CAN KAYBI

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde yayılan kolera salgınında vaka sayısının 9 bin 533'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 315'e çıktığı belirtildi.

SEL FELAKETİNDE DE 225 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada ayrıca, Sudan'ın 11 eyaletinde etkili olan sağanak ve seller sebebiyle hazirandan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 225'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Sel ve yağışlardan etkilenen kişi sayısının da 345 bin 204'e ulaştığı aktarıldı.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasındaki sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor. Ülkede hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti. Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel

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