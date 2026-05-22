Haberler

Sudan'daki İHA saldırısında 6 kişi yaralandı, tıbbi malzeme depoları tahrip edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki Dilling şehrine düzenlenen İHA saldırısında 6 kişi yaralandı, tıbbi malzeme depoları tamamen tahrip oldu. Sudan Doktorlar Ağı, saldırıyı uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki Dilling şehrine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı ve tıbbi malzeme depolarının tahrip edildiği bildirildi.

Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) tarafından 20 Mayıs akşamı Güney Kurdufan eyaletine İHA saldırısının düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 6 kişinin yaralandığı saldırının şehrin tıbbi malzeme depolarının tamamen tahribatına yol açtığı ifade edildi.

Sağlık tesislerini ve tıbbi malzeme depolarını hedef almanın, "suç ve sivil hizmet kurumlarını hedef almayı yasaklayan uluslararası insancıl hukukun açık ihlali" olduğu vurgulandı.

Tıbbi malzemelerin kasıtlı imhasının, Dilling ve çevresindeki bölgelerde halihazırda vahim olan insani ve sağlık koşullarını daha da kötüleştirdiğine işaret edilen açıklamada, binlerce hastanın tedavi ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel haklarından mahrum bırakıldığı uyarısında bulunuldu.

Sudan Doktorlar Ağı, HDK ve SPLM-N'yi sivillere ve sağlık altyapısına yönelik bu tekrarlanan ihlallerden tam sorumlu tutarak Birleşmiş Milletler kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve uluslararası toplumu insani yardım hizmetlerini hedef alan tüm sorumlular için bağımsız soruşturma başlatmaya çağırdı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçen fotoğraf

CHP Genel Merkezi'nde tarihi kare
Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti

Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt
İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti

Cumhurbaşkanının kardeşi İsrail'de yaşadığı zulmü böyle anlattı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Fahiş aidatlara devlet freni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonları isyan ettiren fahiş ödemeye devlet freni resmen yürürlükte
Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!