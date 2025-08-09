Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Saldırısı: 16 Sivil Hayatını Kaybetti

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Saldırısı: 16 Sivil Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kordofan eyaletinde paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırıda en az 16 sivil hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Gönüllü gruplar saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi.

HARTUM, 9 Ağustos (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki Kuzey Kordofan eyaletinde paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin bir köye düzenlediği saldırıda en az 16 sivil hayatını kaybederken, 8 sivil de yaralandı.

Gönüllü grup Sudanlı Doktorlar Ağı, cuma günü yaptığı açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri'ne bağlı güçler, perşembe günü akşam saatlerinde Kuzey Kordofan eyaletindeki Merkez El-Ziyadiye köyüne saldırdı" dedi. Grup, saldırıda 6 kişinin de kaybolduğunu belirtti.

"Acımasız saldırı" olarak nitelendirdiği olayı kınayan grup, saldırının tam anlamıyla bir "savaş suçu" olduğunu ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Sudan'daki sivilleri hedef alan sistematik davranış modelini yansıttığını belirtti.

Başka bir gönüllü grup olan Kuzey Kordofan Direniş Komiteleri Koordinasyonu da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Merkez El-Ziyadiye köyüne düzenlediği saldırıda 16 sivilin öldürüldüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını veya esir alındığını doğruladı.

Grubun açıklamasında Hızlı Destek Kuvvetleri'ne bağlı silahlı bir grubun, sivillerin evlerine saldırarak köy sakinlerinin mallarını yağmaladığı kaydedildi.

Hızlı Destek Kuvvetleri, olayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump ve Putin'in 'toprak takası' planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki

Trump ve Putin'in planı başlamadan çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu

Saatlerdir yanıyor! 5 köy boşaltıldı, evler alevlere teslim oldu
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var

Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi

Kocasını bir kadınla bastı! Sonrası kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.