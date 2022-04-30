Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Haberler

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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

AA - Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Görüntü Dökümü: Göstericilerin müzik eşliğinde slogan atması İftar yapılması HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da sivil yönetime geçilmesi ve öldürülen protestocuların faillerinden hesap sorulması talebiyle gösteri düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

Göstericilerin müzik eşliğinde slogan atması

İftar yapılması HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da sivil yönetime geçilmesi ve öldürülen protestocuların faillerinden hesap sorulması talebiyle gösteri düzenlendi.

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel

Slogan, İftar, Müzik, Sudan, Güncel, Haberler

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