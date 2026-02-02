Haberler

Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticilerinden Serdar Sertçelik ikinci kez tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü lideri olarak kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik, silahlı örgüt yönetmek ve diğer suçlardan dolayı Ankara'da yeniden tutuklandı.

AYHAN Bora Kaplan suç örgütü yöneticilerinden ve önceki gün tutuklanan Serdar Sertçelik ; 'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt yönetmek, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten öldürme' suçlarından ikinci kez tutuklandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü liderliği suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan ve Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen Serdar Sertçelik, önceki gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Ardından Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Hakkında başka suçlardan bir kez daha adliyeye sevk edilen Serdar Sertçelik, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt yönetmek, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten öldürme' suçlarından da tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

Fenerbahçe, yeni yıldızını sağlık kontrollerinden geçirdi
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
İki ABD Başkanı'nın Jeffrey Epstein bağlantısı mercek altında

Trump gizlese de mide bulandıran belgeler ortalığa saçılıyor
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi