Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının duruşması yarına ertelendi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, CHP'li bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları da izleyici olarak yer aldı.

Sanık avukatlarının usule ilişkin bazı soruları ve taleplerinin dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren aranın ardından devam eden duruşmada mahkeme heyeti, avukatların taleplerinin, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, iddialar arasındaki bağlantılar, usul ekonomisi ilkesi, yargıda hedef süre ilkesi gibi hususları değerlendirerek, reddine karar verdi.

Duruşmada daha sonra sanıkların kimlik tespiti yapıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, aylık gelirinin 100 bin lira, Avcılar Belediye Başkanı Çaykara ise 130 bin lira olduğunu belirtirken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ise "Zamlar var, herhalde 370 bin olmuştur." ifadesini kullandı.

Seyhan Belediye Başkanı Tekin aylık gelirinin 150 bin lira olduğunu, avukatlık yapan tutuklu sanık eşi Celal Tekin de gelirinin 500 bin lira olduğunu beyan etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasına ilişkin davanın 6 Ocak'taki duruşmasında, müteahhitlik yaptığını ve aylık gelirinin 400-500 bin lira olduğunu beyan eden Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat ise bu duruşmadaki kimlik tespitinde, tüm mal varlığına el konulduğu için şu an bir gelirinin olmadığını ifade etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer aylık gelirinin 150 bin lira olduğunu belirterek, adli sicil kaydına ilişkin de geçen hafta verilen hapis cezası kesinleşmediği için şu an adli sicil kaydı olmadığını söyledi.

Sanık Aziz İhsan Aktaş ise kimlik tespitinde aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanı, kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından iddianamenin özetini okudu.

Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına başlanmak üzere yarına ertelendi.