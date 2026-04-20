Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 5 tutuksuz sanığın savunması alındı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 17'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada, 5 tutuksuz sanığın savunması alındı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuksuz sanık İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, kendisine isnat edilen hiçbir suça dahli olmadığını öne sürdü.

Herhangi bir örgüte mensup olmadığını savunan Korzay, "Bu suçları işlemeyle alakalı hiçbir kastım olmadı. Beraatimi talep ediyorum. Ben geldiğimde Mustafa Mutlu'nun (sanık) danışmanlık şirketi, İSFALT'a hem danışmanlık hem eğitim hizmeti veriyordu. Kendisiyle sık görüşmezdim. Aziz İhsan Aktaş'ın sanırım kardeşine ait şirket, 4 tane ihale almıştı bizden. Daha sonra 2 dosya devam etti, 2'si iptal edildi." şeklinde beyanda bulundu.

Tutuksuz sanık Murat Arslan, bir şirketi olduğunu ancak bu şirkette imza yetkisinin bulunmadığını ve şirketi ortağına bıraktığını iddia etti.

Tutuksuz sanık Mustafa Furkan Zehir ise hakkında yaklaşık maliyeti şişirdiğine dair iddia bulunduğunu, bu iddiayı kabul etmediğini söyledi.

İddianamede adı geçen Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, adını ilk kez bu soruşturmada duyduğunu öne süren Zehir, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklardan Mükerrem Sağlam da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık Selçuk Yetim, bir ihalede fiyatı artırmakla suçlandığını, Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, Beşiktaş Belediyesi'ne hiç gitmediğini öne sürdü. Yetim, Türkiye'deki birçok kamu kurumuna hizmet verdiklerini belirterek, beraatini istedi.

Duruşmada, 7 kişi "mağdur" sıfatıyla dinlendi

Duruşmada, tutuksuz 5 sanığın savunmasının alınmasının ardından mağdurlar dinlendi.

Mağdurlardan Ali Üykü, iddianameye konu 6 ve 13'üncü eylemlerdeki imzaların kendisinin ve yetkili vekil tarafından atıldığını ifade ederek, şikayetinin bulunmadığını söyledi.

Mağdur Erdal Karakış, eylem 13'teki imzanın şirketteki yetkiliye ait olduğunu öğrendiklerini kaydederek, davada şikayetçi olmadığını dile getirdi.

Duruşmada hazır bulunan diğer 5 mağdur da şikayetçi olmadıklarını kaydetti.

Bazı mağdurların avukatları da müvekkillerinin şikayetlerinden vazgeçtiklerini ve davaya katılma taleplerinin bulunmadığını ifade ederek, duruşmaya çağırılmamalarını talep etti.

Duruşmaya, bir saatlik öğle arası verildi.