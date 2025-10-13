SUBÜ Öğretim Üyesi ABD'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele Yöntemlerini Paylaştı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Oğuz Özdemir, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen etkinliklerde kahverengi kokarcaya karşı yürütülen çalışmaları ve yeni mücadele yöntemlerini paylaştı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Özdemir, "TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu" kapsamında bulunduğu Oregon Eyalet Üniversitesi'nde (OSU) yürütülen etkinliklerde fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özdemir, ABD'de Kabuklu Meyve Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen "Yaz Turu" ve OSU tarafından gerçekleştirilen "2025 OSU Fındık Arazi Günü" etkinliklerine katılarak, Türkiye ve Oregon'daki güncel araştırma bulguları hakkında konuştu.

Özdemir, Türkiye ile ABD arasındaki sezon farklılıklarına bağlı olarak kahverengi kokarcanın sezon boyunca fındıkta neden olduğu zarar tiplerini, doğal popülasyon seyrini ve mücadele için kritik dönemleri ortaya koyduklarını belirtti.

Laboratuvar çalışmaları kapsamında uygulanan "cezbet ve öldür" tekniğinin zararı, yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığını, aynı oranda popülasyon ölümüne yol açtığını ifade eden Özdemir, yeni cezbedici ve kaçırıcı maddelerin bu istilacı türle mücadelede gelecek için umut vadettiğini vurguladı.

Özdemir, sezon boyunca böceği yakalama etkinliğini ölçmek ve doğrudan bir mücadele aracı olup olmadığını belirlemek amacıyla fındıkta ilk defa denedikleri yeni bir tuzak tipi üzerine yürüttükleri projeye de değinerek, elde edilen sonuçların üreticiler için önemli katkılar sağlayabileceğini kaydetti.