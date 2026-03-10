Haberler

İsig Meclisi: "Şubat Ayında 126 İşçi Hayatını Kaybetti"

Güncelleme:
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), şubat ayında en az 126 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini ve ölen işçilerin sadece yüzde 0,79'unun sendikalı olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), şubat ayında en az 126 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölen işçilerin sadece yüzde 0,79'unun sendikalı olduğu bildirildi.

İSİG, şubat ayına ait "iş cinayeti" verilerini yayımladı.

Verilere göre,  Şubat ayında en az 126 işçi hayatını kaybetti. Böylece 2026 yılının ilk iki ayında iş cinayeti sayısı (Ocak 155, Şubat 129) 284'e oldu. Şubat ayında en çok iş cinayeti 27 ölümle inşaat iş kolunda meydana geldi. İkinci sırada 21 ölümle taşımacılık iş kolu, üçüncü sırada ise 12 ölümle ticaret/büro/eğitim iş kolu geliyor. İş cinayetlerine sektörel bakıldığında ise sanayide 49 işçi, hizmette 40 işçi, inşaatta 30 işçi ve tarımda 7 işçi hayatını kaybetti.

En çok iş cinayeti Denizli, İstanbul, Antalya, Erzurum, Hatay, Aydın, Kocaeli, Zonguldak, Amasya, Ankara, Bursa, Manisa, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa şehirlerinde meydana geldi.

İş cinayetlerinde ölenlerin 3'ünün kadın işçi olduğu tespit edildi. Ölen kadınların ikisinin sağlık birinin metal iş kollarında çalıştığı belirtildi.

Verilere göre, ölen işçilerin yüzde 0,79 sendika üyesi, yüzde 99,21'i ise sendikasız.

Kaynak: ANKA
