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Suat Özçağdaş, Osmaniye'de öğretmen öldürülünce okullarda önlem istedi

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Suat Özçağdaş, Osmaniye'de öğretmen öldürülünce okullarda önlem istedi
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin okul bahçesinde silahlı saldırıda ölmesi üzerine okullarda önlem alınmasını istedi. Özçağdaş, 'Daha kaç öğretmenimizi, kaç çocuğumuzu kaybetmemiz gerekiyor?' diyerek tepki gösterdi.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan okul saldırısına ilişkin, "Okullarda güvenliği sağlamak için daha neyi bekliyorsunuz? Daha kaç öğretmenimizi, kaç çocuğumuzu kaybetmemiz gerekiyor? Yıllardır sunduğumuz önerileri reddedip her saldırının ardından mazeret üretmeyi bırakın. Gereken önlemleri derhal alın" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından Osmaniye ili Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi'nde, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili'nin, okul bahçesinde yeğeninin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi olayına ilişkin açıklama yaptı. Özçağdaş, şunları söyledi:

"Osmaniye'de Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmenimizi kaybettik. Ailesine, öğrencilerine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Daha birkaç gün önce Turgutlu'da 11 öğrencimiz yaralandı. Yusuf Tekin saldırının okulun içinde değil, yakınında gerçekleştiğini anlatarak sorumluluktan kaçmaya çalıştı. Şimdi bir öğretmenimiz okul bahçesinde hayatını kaybetti. Bu kez ne diyeceksiniz? Okullarda güvenliği sağlamak için daha neyi bekliyorsunuz? Daha kaç öğretmenimizi, kaç çocuğumuzu kaybetmemiz gerekiyor? Yıllardır sunduğumuz önerileri reddedip her saldırının ardından mazeret üretmeyi bırakın. Gereken önlemleri derhal alın."

Kaynak: ANKA
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